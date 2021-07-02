Суд отправил под арест бизнесмена Батурина

Срок определен до 1 сентября

Известный бизнесмен Виктор Батурин арестован на 2 месяца. Решение по делу о покушении на мошенничество принял Басманный суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора сроком до 1 сентября", - сообщила пресс-секретарь суда.

Брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной не впервые предстает перед судом. В 2011 году Батурина признали виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Было и еще одно дело, в 2013 году - о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 миллиарда рублей двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. Тогда бизнесмена приговорили к 7 годам колонии, он вышел досрочно, в 2016-м, передает ТАСС.

На сей раз с заявлением в суд обратилась родная сестра Батурина, Елена. Предприниматель обвиняется в хищении 25% акций компании "Интеко". Сам Батурин вину отрицает.

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