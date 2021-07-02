Ревакцинация от коронавируса: почему это важно

Это нужно сделать, чтобы обезопасить себя

В Москве все случаи ОРВИ теперь будут рассматриваться как коронавирусная инфекция из-за похожести симптомов. До получения отрицательного теста на КОВИД заболевшие обязаны соблюдать домашний режим. Все, кто с ними проживает, также будут проходить экспресс-исследование на антиген. Как отмечают специалисты, рост заболеваемости вызван появлением новых более опасных мутаций. Защититься помогут прививки или ревакцинация.

Из тех, кто решился привиться, во многих регионах страны сейчас выстраиваются очереди. В них и пожилые, и молодые люди. Миф о том, что молодежь переносит коронавирус легко, давно опровергнут на практике. Попасть в реанимацию или умереть от ковида может каждый, попутно перезаражав близких.

В регионах, где рост заболеваемости выше всего, вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. И мера эта вынужденная. Только так можно сдержать распространение вируса. Врачи подчеркивают: прививка - не 100% защита. Однако шансы заболеть снижаются в разы. А если это произойдёт, болезнь будет протекать гораздо легче. Это касается и новых штаммов. Они намного заразнее. И их легко спутать, например, с ОРВИ, в связи с чем власти Москвы приняли следующее решение.

"Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как коронавирусную инфекцию. До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции", - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Для того, чтобы обезопасить себя, говорят врачи, необходимо привиться. Тем же, кто полгода назад это уже сделал, рекомендовано ревакцинироваться, потому как титр антител у человека со временем снижается.

Кроме того, тем, кто переболел коронавирусом, медики рекомендуют пройти полную диспансеризацию. Потому как даже если вы легко перенесли ковид, урон организму может быть нанесен серьезный.

Александр Панюшкин, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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