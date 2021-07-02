Главный цыган страны: чем прославился Николай Сличенко

С гастролями театра "Ромен" он объездил пол мира

В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Николай Сличенко, художественный руководитель цыганского театра "Ромэн". Работе в этом коллективе он отдал 70 лет. Сличенко прославился исполнением в театре и на эстраде цыганских песен и старинных романсов. Сыграл более 20 ролей в театре, как режиссер поставил 12 спектаклей, снялся в десятке кинолент. С гастролями объехал весь мир. Соболезнования родным и близким артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Спеть "Очи черные" так страстно мог только он. Самый известный цыган, золотой голос, волшебник. Какими только эпитетами не награждали Николая Сличенко его коллеги. И немного завидовали. Он и в 80 собирал аншлаги. Хотя вполне мог сгинуть еще ребенком. Когда на его глазах фашисты расстреляли отца.

О войне и лишениях проповедник цыганской души пел особенно проникновенно. Голод, страна в разрухе. Мама, чтобы сын выжил, отправляет его в цыганский колхоз.

Собственно, из колхоза и начиналась дорогу на сцену. Николай впервые услышал про единственный в мире цыганский театр. И без раздумий решил поступать. Деньги на билет до Москвы собирали всем миром. Его приняли сразу. В 16 лет. Без музыкального образования. Но с потрясающим вокалом.

Сцена и театр оказались призванием. Позже о нем только и говорили - невероятно талантлив. К артисту пришли и слава, и народная любовь.

В 1967 году Сличенко пробует себя в кино. Хотя театр всегда ревностно относился к сьемкам и отпускал неохотно. Свадьба в Малиновке, Сличенко в папахе - красный кавалерист Петя Бессарабец. Роль не главная. Многие люди в глухих деревнях и поселках, кто не мог попасть на концерты, впервые увидели своего кумира на экране.

Вечный спутник его обаяния - невероятная трудоспособность. Сличенко, порой, давал 30 спектаклей в месяц. Коллеги по сцене говорили, что у него прекрасное чувство юмора. Мог всегда посмеяться над собой и никогда не обижался, если над ним подшучивал кто-то другой.

"Он был очень не звездный, очень приветливый, очень добрый, и, конечно, феноменальный артист", - говорит народный артист РСФСР Владимир Винокур.

С гастролями театра "Ромен" Сличенко объездил пол мира. И всегда говорил, что только в этих поездках понял, почему его предки решили осесть в России. Сличенко называл себя счастливым человеком. Еще вчера созванивался с коллегами, планировал гастроли на следующий год. И все надеялись, что он идёт на поправку.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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