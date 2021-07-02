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Сергунина: Искусственный интеллект применяется в каждом шестом проекте Москвы

16:41
  • пятница
  • 02 июля 2021

Цифровые проекты города нашли признание на международном уровне

Цифровизация помогает эффективно решать современные управленческие задачи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Цифровые решения полезны как с точки зрения развития Москвы в целом, так и с точки зрения отдельных управленческих задач. Например, перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат", - отметила заммэра.

Как указали в Департаменте информационных технологий столицы, цифровые проекты города нашли признание на международном уровне. Их более 40 раз отмечали за инновационность, а также востребованность у горожан.

Так, в общегородском контакт-центре используется искусственный интеллект. Голосовой помощник обрабатывает распространенные запросы, тем самым разгружая операторов.

Со своей стороны работники правоохранительных органов активно используют видеоаналитику.

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