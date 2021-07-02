Сергунина: Искусственный интеллект применяется в каждом шестом проекте Москвы

Цифровые проекты города нашли признание на международном уровне

Цифровизация помогает эффективно решать современные управленческие задачи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Цифровые решения полезны как с точки зрения развития Москвы в целом, так и с точки зрения отдельных управленческих задач. Например, перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат", - отметила заммэра.

Как указали в Департаменте информационных технологий столицы, цифровые проекты города нашли признание на международном уровне. Их более 40 раз отмечали за инновационность, а также востребованность у горожан.

Так, в общегородском контакт-центре используется искусственный интеллект. Голосовой помощник обрабатывает распространенные запросы, тем самым разгружая операторов.

Со своей стороны работники правоохранительных органов активно используют видеоаналитику.

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