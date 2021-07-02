Медицинская реабилитация должна войти в состав ОМС - доктор Румянцев

Также нужно организовать систему подготовки профильных кадров
Чтобы медицинская реабилитация в стране развивалась, ее необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования. Такое мнение выразил основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.
"Тарифы в системе обязательного медицинского страхования формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена в отдельную строку и решаться так же, как было ранее с паллиативной медициной", - сообщил он.
Отмечается, важно закрепить понятие медицинской реабилитации как того направления, которое воздействует не на болезнь, а на жизнедеятельность человека.
Александр Румянцев также рассказал, что в России не доработана система подготовки кадров для реабилитации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram