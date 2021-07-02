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Медицинская реабилитация должна войти в состав ОМС - доктор Румянцев

16:55
  • пятница
  • 02 июля 2021

Также нужно организовать систему подготовки профильных кадров

Чтобы медицинская реабилитация в стране развивалась, ее необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования. Такое мнение выразил основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

"Тарифы в системе обязательного медицинского страхования формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена в отдельную строку и решаться так же, как было ранее с паллиативной медициной", - сообщил он.

Отмечается, важно закрепить понятие медицинской реабилитации как того направления, которое воздействует не на болезнь, а на жизнедеятельность человека.

Александр Румянцев также рассказал, что в России не доработана система подготовки кадров для реабилитации.

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