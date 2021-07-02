ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию Храма Покрова в Филях

16:56
  • пятница
  • 02 июля 2021

Власти направили на эти цели 360 миллионов рублей

Судьба объектов, входящих в наследие Нарышкиных, стала одной из тем круглого стола, который состоялся в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке по инициативе ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.  Нарышкинское наследие – это усадьба и два храма – Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Знамение" в Кунцеве.
Евгений Попов поддержал проект соучаствующего проектирования

"Ко мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше 2 тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с Храмом Покрова – сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо", - рассказал Евгений Попов.

Как ранее сообщалось, журналист обратился в правительство Москвы с просьбой о поддержке в решении этой проблемы. И вот результат – власти выделили средства на реставрацию храма в Филях. Участвовавший в круглом столе замруководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян поблагодарил Евгения Попова за активную работу и сообщил, что по итогам обращения журналиста столичные власти решили выделить на эти цели 360 миллионов рублей.

Как рассказал настоятель Храма отец Александр, храм в Филях давно является местом притяжения не только верующих прихожан, но и остальных жителей района. На верхнем этаже расположено древлехранилище филиала музея Андрея Рублева, а на первом – действующий храм, где совершаются богослужения.

Значительный вклад Евгения Попова в решение проблемы отметил и председатель профильной комиссии Мосгордумы, единорос, Народный артист России Евгений Герасимов. Он подчеркнул, что добиться финансирования объекта культурного наследия - тем более, в таких значительных размерах - было очень непросто.

Сам журналист, в свою очередь, поблагодарил правительство Москвы за помощь в решении этого важнейшего вопроса. Попов поздравил москвичей с тем, что появилась возможность сохранить эту жемчужину архитектуры для потомков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
Евгений Попов
Евгений Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.