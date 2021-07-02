Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию Храма Покрова в Филях

Власти направили на эти цели 360 миллионов рублей

Судьба объектов, входящих в наследие Нарышкиных, стала одной из тем круглого стола, который состоялся в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке по инициативе ведущего программы "60 минут" Евгения Попова. Нарышкинское наследие – это усадьба и два храма – Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Знамение" в Кунцеве.

"Ко мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше 2 тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с Храмом Покрова – сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо", - рассказал Евгений Попов.

Как ранее сообщалось, журналист обратился в правительство Москвы с просьбой о поддержке в решении этой проблемы. И вот результат – власти выделили средства на реставрацию храма в Филях. Участвовавший в круглом столе замруководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян поблагодарил Евгения Попова за активную работу и сообщил, что по итогам обращения журналиста столичные власти решили выделить на эти цели 360 миллионов рублей.

Как рассказал настоятель Храма отец Александр, храм в Филях давно является местом притяжения не только верующих прихожан, но и остальных жителей района. На верхнем этаже расположено древлехранилище филиала музея Андрея Рублева, а на первом – действующий храм, где совершаются богослужения.

Значительный вклад Евгения Попова в решение проблемы отметил и председатель профильной комиссии Мосгордумы, единорос, Народный артист России Евгений Герасимов. Он подчеркнул, что добиться финансирования объекта культурного наследия - тем более, в таких значительных размерах - было очень непросто.

Сам журналист, в свою очередь, поблагодарил правительство Москвы за помощь в решении этого важнейшего вопроса. Попов поздравил москвичей с тем, что появилась возможность сохранить эту жемчужину архитектуры для потомков.

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