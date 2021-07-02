Глава "Аэрофлота" рассказал о работе в условиях пандемии

Он встретился с главой правительства

"Аэрофлот" в этом году планирует перевезти по так называемым "плоским", фиксированным тарифам до двух с половиной миллионов человек, что почти на миллион больше, чем в 2020-м. Об этом генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов доложил главе правительства Михаилу Мишустину, передает "ТВ Центр".

Основные направления льготных перелетов - Дальний Восток, Крым, Калининград. Премьер отметил важность повышения доступности полетов на восток страны. Только в этом году по поручению президента на эти цели выделено 5 миллиардов рублей. Глава кабмина также попросил руководство "Аэрофлота" наладить стабильное сообщение на тех направлениях, где это позволяет эпидемическая обстановка.

"Ситуация с пандемией, естественно, накладывает определенные ограничения на полеты авиакомпаний и по ряду международных направлений идет турбулентность. Это зависит от ситуации с коронавирусом, в том числе и в нашу сторону, и перелеты из России. Самое главное для авиакомпаний - это стабильность. Там, где разрешено, где ситуация с эпидемией позволяет выполнять рейсы, должны быть стабильные рейсы без задержек, без отмены. Это то, что всегда отличало "Аэрофлот" в лучшую сторону, в том числе и время вылета, это всегда было, если хотите, визитной карточкой "Аэрофлота". Ну и, конечно, особое внимание необходимо уделить здоровью пассажиров", - отметил Мишустин.

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