В Иркутске мальчик - "инспектор" ГИБДД стал героем соцсетей

Миша Баянов следил, чтобы водители исполняли правила

Инспектор ГИБДД, увидеть которого на дороге рад каждый автомобилист. Это Миша Баянов из Иркутска - герой соцсетей. Мальчика в самодельной форме и с жезлом постоянно видели на улицах города, это вызывало немало шуток. Главное желание Миши очень серьёзное - чтобы водители соблюдали правила и был порядок. В исполнении этой мечты ему помогли настоящие сотрудники ГИБДД.

Подробности этой истории – в репортаже Ольги Стрельцовой

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