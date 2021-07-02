Boeing 737 упал в Тихий океан у Гавайских островов

Предполагают проблемы с двигателем

Крушение самолета в районе Гавайских островов – грузовой Boeing 737 упал в воды Тихого океана. Источники телеканала CNBC утверждают, что авиакатастрофа произошла из-за проблем с двигателем.

О деталях инцидента пока не сообщается. По данным местного издания Hawaii News Now, на борту находились два члена экипажа.

Факт авиакатастрофы подтвердили позднее в управлении гражданской авиации. Сообщается, что двух пилотов удалось спасти.

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