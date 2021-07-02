Ураган "Эльза" срывает крыши и валит деревья на Барбадосе

Набравший силу циклон движется к Гаити и Доминикане

Ураган "Эльза" обрушился на Барбадос, оставив жителей острова без электричества. Ветер, набравший скорость 120 км/ч, срывает крыши с домов, вырывает с корнем деревья. Несколько районов острова затоплены.

Штормовое предупреждение было объявлено всем островам Карибского региона. За приближением набравшего ураганную силу циклона наблюдают на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и на Кубе. Ожидается, что к концу дня ураган доберется до Гаити.

По прогнозам синоптиков, ливни, которые несет с собой шторм, поднимут уровни рек почти на метр – ожидается выпадение до 25 сантиметров осадков. Метеорологи предупреждают об угрозе многочисленных оползней, передает Reuters.

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