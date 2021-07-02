Власти Кубани снова изменили правила въезда для туристов

Повышен возраст, до которого не нужен ПЦР-тест

Правила въезда отдыхающих на курорты Краснодарского края еще раз изменили. Власти Кубани решили, что возраст детей, которым не нужно сдавать ПЦР-тест при заселении в отель, можно поднять до 14 лет включительно.

"Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

В администрации региона уточнили, что несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании, передает РИА Новости.

Первоначально власти Краснодарского края разрешили заселять в отели с 1 июля переболевших и привитых граждан, а с 1 августа – только привитых. Решение было воспринято неоднозначно – в результате накануне было объявлено, что с 1 августа курорты будут принимать также и переболевших COVID-19. Однако возраст детей, которым не нужны справка или ПЦР-тест, был установлен в 6 лет.

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