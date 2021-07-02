Конец честной игры: трансгендеры ворвались в мировой спорт

Как это изменит индустрию?

Сегодня впору говорить не только о политизации спорта как таковой, не только о применении с самыми некрасивыми целями антидопинговых правил против команд из неправильных, с точки зрения некоторых товарищей стран, но и о фактическом убийстве спортивными функционерами так называемой fair play, честной игры. Причём, опять-таки не с точки зрения политики как таковой. В этих олимпийских играх впервые будет участвовать трансгендер. От команды Новой Зеландии в составе женской сборной на помост выйдет бывший мужчина.

В рослом улыбающимся мужчине с пивным животиком, таких в каждом российском подъезде по несколько штук, сразу и не признаешь участника, точнее, участницу будущей олимпиады в Токио.

"Революцией" и "началом конца большого спорта" уже называют участие трангендера в Олимпиаде. Это стало возможным благодаря решению МОК. Спортивные врачи теперь смотрят "не ниже пояса", а на анализ крови. Если у мужчины количество тестостерона меньше определённой отметки, в помощь медикаментозная терапия, он официально женщина!

Если до большого спорта это новое веяние только докатилось, то студенческие федерации на Западе сейчас переживают настоящий кризис. Фактически уничтожается сам фундаментальный принцип честной и равной игры. Чернокожие "девочки" в одночасье убили годы спортивных тренировок легкоатлеток из штата Коннектикут в США.

Родители девушек обратились в суд с требованием запретить трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин.

"Женщина физически, мы говорим о силе, скорости, мощности, конечно, она уступает мужчине. Это научный факт. Если сравнить, например, женские рекорды в легкой атлетике, штанге, например, один женский рекорд, и мы можем найти несколько сотен в каждой стране юношей, молодых мужчин, которые превзойдут этот рекорд. Поэтому, конечно, ни о каком здесь равенстве и речи быть не может", - рассказал спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов.

Мышечный корсет мужчины, определяющий его силовые характеристики, формируется в пубертатном возрасте. Тогда же закладывается жировая клетчатка женского организма, помогающая будущей матери выносить ребенка. Биологическая задача самца homo sapiens - защитить это потомство. Так сложилось в ходе эволюции. Взять хотя бы силовые характеристики в том же спорте. В велогонках показатели мужчин выше в среднем на 20%. В футболе и тяжелой атлетике – до 35%, ну а сила удара взрослого мужчины в полтора раза мощнее женской.

"Женский – значит женский", "мужской – мужской" - буквально на пальцах прогрессивной американской общественности неустанно объясняет Бен Шапиро –консерватор и защитник традиционных ценностей. Зато миниатюрная Патрисия может стать дерзким Патрисио и выходить на ринг биться с мужчинами.

Громогласные крики фанатов, а еще внезапно свалившееся слава, но куда важнее рекламные контракты с астрономическими суммами, по мнению многих специалистов, играют едва ли не главную роль при смене пола спортсменами! Крепкие середнячки, не хватающие звезд с неба в своем весе и разряде, в одночасье становятся призерами. Взять ту же Лорел Хаббард. Личный рекорд Гэвина – 300 килограммов. Лорел тягает лишь 280, но этого хватает, чтобы выбить с помоста рожденных с женскими первичными признаками.

"Выгодна не самоидентификация себя как женщины, а самоидентификация себя как трансгендера - то есть я был мужчиной, а теперь чувствую себя женщиной и поэтому я поменял пол, вот таким теперь меня принимайте, пожалуйста. Это не то же самое, что самоидентификация себя как женщины. Потому что, если бы просто чувствовал себя человек женщиной - ему бы в меньшей степени была бы нужна публичность в завоевании значимого статуса", - рассуждает психолог Григорий Крамской.

Притом, что нарушение половой самоидентификации ВОЗ признано расстройством личности. Истинным трансгендерам, действительно, тяжело. Многие, сделавшие операцию, по смене пола впоследствии об этом сожалеют. Велико число самоубийств. В связи с этим экспертам еще более непонятна позиция национальных олимпийских комитетов и федераций, которые молчат, словно, не замечая титанических сдвигов в большом спорте.

А ведь изначально феминистки рьяно отстаивали права трансгендеров, но, кажется, раскусили хитрый мужской план. Новозеландский трансгендер Лорел Хаббард может и не победит на олимпийских играх в Токио, но уж точно откроет ящик Пандоры. На следующей Олимпиаде трансгендеров может быть еще больше, а уж что мы увидим еще через 4 года - страшно подумать! Игры мира ведь и транслируются на всю планету. В нашей стране и ряде других государств запрещена ЛГБТ пропаганда, по крайней мере, среди несовершеннолетних.

Запретила же, например, УЕФА подсветить стадион "Альяц – Арена" в цвета радужного флага на время матча Германия – Венгрия. Вопреки решению горсовета Мюнхена, который хотел таким образом выразить поддержку ЛГБТ сообществу Венгрии. Страна накануне приняла закон, запрещающий такую пропаганду среди несовершеннолетних. Европа восточная с ее консервативными христианскими ценностями вообще резко контрастирует с прогрессивной западной частью Старого Света и сдавать позиций, похоже, не намерена. Что прекрасно подтвердил президент Чехии.

"Если вы решились на операцию по смене пола, вы, по сути, совершаете преступление, которое заключается в членовредительстве. Каждая такая операция — это риск, и эти трансгендеры мне отвратительны", - сказал Милош Земан.

А вот для жюри конкурса красоты "Мисс Невада", наоборот, ослепительно прекрасны. 27-летняя Каталуна Энрикес, бывший филиппинский юноша, обошла два десятка девушек и стала победительницей.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Павел Дубов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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