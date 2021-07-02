Отработанный материал: Зеленскому ищут замену

Кто может возглавить Украину?

Очевидно, что в нынешней ситуации иной власти у Украины не будет. Людей с другой жизненной позицией просто не допустят до выборов. Это показывает и фактически начавшаяся в Незалежной президентская кампания. Об участии в которой уже заявил Владимир Зеленский. Естественно, напрочь забывший о своем обещании поработать президентом только один срок. Впрочем, учитывая, что рейтинг "слуги народа" уверенно стремится к абсолютному нулю, украинские и приглашенные западные политтехнологи ищут ему замену - человека, который сможет противостоять настоящей оппозиции.

Впечатление внутри страны Владимир Зеленский уже произвел, окончательно уронив свой рейтинг. Поэтому решил искать спасения на западе, тем более, что именно там сейчас сосредоточены все рычаги управления Украиной. "Слуга народа" попытался найти взаимность в Берлине. Для этого он даже записал уникальное обращение к кандидатам в канцлеры, притом, что Германией все еще управляет фрау Меркель.

Зеленский поинтересовался у кандидатов европейским будущим Украины и членством в НАТО. И быстро получил ответы. Правда, совсем не те, которые хотел услышать, тем более, от ключевого партнера. Если коротко, то ни в альянсе, ни в ЕС Украину не ждут. Такой неприятный для "слуги народа" итог отвернул от него даже сторонников евроинтеграции. Нынешнего руководителя многие эксперты называют отработанным материалом. К тому же, по слухам, против участия мужа в выборах выступает и глава семьи Зеленских – Елена. Но активность президента на внешней арене и популистские решения вроде антиолигархического закона, говорят о том, что сам Зеленский хочет на второй срок. При этом "слуга народа" уверен, что конкурентов из числа других политиков у него нет. Правда, есть проблемы.

"Не хочу никого обидеть, но я считаю, что у меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Это - самое главное. Потому что я хочу это изменить. Если это не изменю, это главные мои конкуренты", - заявил Зеленский.

Хочет изменить Украину к лучшему, ну или, по крайней мере, говорит, что хочет, Владимир Зеленский еще с прежней предвыборной кампании. Вот только его слова и желания почти не влияют на результат. Перед голосованием в 2019-м "слуга народа" обещал, что прекратит войну на Донбассе, но как только занял кресло на Банковой, наоборот, стал провоцировать конфликт. А когда понял, что вернуть регион силой не получается, предложил провести референдум, чтобы снять с себя ответственность. Но не нашел поддержки ни на Донбассе, который не понимает, почему Киев решает его судьбу, ни у украинских радикалов, которые хотят утопить регион в крови. Похожие решения, которые не только непопулярны в народе, но и часто просто вредны для Украины, Зеленский, по мнению экспертов, принимает часто.

Впрочем, у окружения хватает времени не только на бизнес, но и на то, чтобы строить свою собственную политическую карьеру, в том числе на критике решений президента. В последнее время в этом деле преуспел, казалось бы, один из самых близких сторонников Владимира Зеленского - экс-лидер партии Слуга народа и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О своих притязаниях на президентское кресло он пока официально не объявлял, но провел большую пресс-конференцию.

Подробнее – в репортаже Дениса Большакова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram