Какое наследие оставил после себя один из "ястребов" США Рамсфелд

Что о нем говорят эксперты?

На неделе стало известно о смерти Дональда Рамсфелда. Дважды возглавлявший Пентагон, Рамсфелд был одним из главных ястребов Америки. Эксперты и те, кто хорошо лично знал покойного, хором говорят о нем как о человеке, совершенно беспощадном к врагам рейха. В том смысле, что Рамсфелд, если считал поставленную цель правильной для США, не считался с потерями и готов был заплатить за реализацию поставленных целей любую цену. В прямом смысле.

Единственная трагедия в смерти Дональда Рамсфелда – в том, что она произошла не в тюремной камере. Некрологами в таком духе международные журналисты, военные обозреватели и политологи провожают бывшего министра обороны США. Самого беспринципного, самого кровожадного и самого патриотичного – главным достижением которого является полное уничтожение репутации Америки.

Рамсфелд защищал интересы американцев с 1957 года – как конгрессмен, а с 1969 года уже перебрался в Белый дом, в администрацию Никсона и с тех пор так или иначе всегда был частью Вашингтонского болота. Только вот почему-то ни рядовые американцы, ни сенаторы, ни даже коллеги Дональда Рамсфелда не смогли по достоинству оценить его усилий. И с 2005-го года по 2006-ой практически вся Америка единогласно требовала отставки этого патриота с его последней должности - министра обороны.

Тогда демократы критиковали Рамсфелда за затянувшуюся войну в Ираке, в которой на тот момент погибли 105 американских солдат, а ещё за непредвиденные траты – такие, что даже пришлось брать займ в 300 миллиардов долларов. Но Буш-младший на протесты и требования не реагировал, говорил, что "Рамсфелд — это именно то, что надо". И только после позорного провала республиканцев на выборах в Конгресс и Сенат – впервые за последние 12 лет – Буш сдался. И чтобы республиканцы не проиграли ещё и президентскую гонку, взял на себя ответственность за поражение своих однопартийцев и признал, что одной из причин проигрыша стало именно недовольство американцев военной кампанией в Ираке.

"Я покидаю пост главы Пентагона во второй и, подозреваю, что в последний раз. Впереди еще много вызовов. Мы вступили в эру, когда наши враги, исповедуя экстремистскую идеологию и обладая современным оружием, готовы убивать тысячи, десятки тысяч наших граждан, невинных людей. Мы забываем об этом и серьезно рискуем", - заявил Рамсфелд.

В тот момент Рамсфелд зря заговорил про убийство невинных, потому что их главным убийцей как раз был он сам. "С именем Дональда Рамсфелда навсегда будет связано не только крупнейшее военное фиаско в истории США - вторжение в Ирак в 2003 году в поисках никогда не существовавшего оружия массового поражения, но и широко распространённое применение пыток, которые до сих пор сказываются на репутации Америки. Рамсфелда будут помнить не только из-за неудачных решений, которые он принял на посту министра обороны, но и из-за его попыток скрыть неудобные факты, которые не соответствовали его версии событий", - пишут СМИ.

То, что сам Расмсфелд назвал неожиданностью, его коллеги назвали некомпетентностью. На самом деле, Расмфелда предупреждали о последствиях, только из-за своего чудовищного высокомерия он никогда не воспринимал всерьёз мнение других людей – в том числе и своих коллег.

"Этот человек принёс много горя и Ираку, и Афганистану, и Югославии. Он был неоконсерватором, который добивался величия Америки везде и во всём. И для решения этих проблем он не гнушался ничем", - говорит полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

В 2005 году правозащитники и пострадавшие пытались обратиться с жалобой в немецкий суд. Они обвиняли тогда ещё действующего главу Пентагона в причастности к военным преступлениям и пыткам пленных в американских тюрьмах в Ираке. Но генеральная прокуратура Германии даже не стала открывать дело. В общем, несмотря на то, что сейчас весь мир знает о достижениях Рамсфелда, осудить его смогли только в Малайзии. И то формально. В 2011 году военный трибунал признал экс-президента США Джорджа Буша-младшего, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и экс-главу Пентагона Дональда Рамсфелда виновными в "преступлениях против мира" в ходе войны в Ираке. Но самое страшное то, что поразительное хладнокровие Рамсфелда позволяло ему спокойно жить и после таких обвинений, более того, до последних дней он считал, что поступил правильно.

Даже выйдя на пенсию, Рамсфелд не преставал врать. Например, в одной из своих книг он написал, что на фотографиях из тюрьмы Абу-Грейб запечатлён всего лишь результат "взбесившейся небольшой группы тюремных охранников". И в других книгах бывший министр обороны ни разу не покаялся и не усомнился в своих решениях. Поэтому те, кто был знаком с Дональдом Рамсфелдом лично, говорят, что его позор нельзя забывать даже после похорон.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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