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Путин выразил соболезнования близким Сличенко

18:32
  • пятница
  • 02 июля 2021

Президент отметил вклад артиста в сохранение культуры цыган

Николай Сличенко внес уникальный вклад в сохранение самобытной культуры цыган, отметил Владимир Путин в телеграмме соболезнования родным и близким артиста. По словам президента России, он с глубокой скорбью узнал о кончине художественного руководителя театра "Ромэн".
Умер народный артист СССР Николай Сличенко

"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа", - сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние. Артист воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей, говорится в телеграмме.

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