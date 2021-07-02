Путин выразил соболезнования близким Сличенко

Президент отметил вклад артиста в сохранение культуры цыган

Николай Сличенко внес уникальный вклад в сохранение самобытной культуры цыган, отметил Владимир Путин в телеграмме соболезнования родным и близким артиста. По словам президента России, он с глубокой скорбью узнал о кончине художественного руководителя театра "Ромэн".

"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа", - сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние. Артист воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей, говорится в телеграмме.

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