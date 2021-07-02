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Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

18:52
  • пятница
  • 02 июля 2021

Киев причастен к созданию террористических ячеек в Белоруссии

Граница Белоруссии с Украиной полностью перекрыта. Такое поручение дал пограничникам белорусский президент Александр Лукашенко. Свое решение он объяснил на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.
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"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил, что на территории республики вскрыты спящие террористические ячейки - так называемые отряды самообороны. По словам Лукашенко, перед отрядами поставлена цель - насильственная смена власти в "день икс". Белорусский лидер отметил, что к созданию ячеек причастны Украина, Польша, США, Германия и Литва, передает агентство БелТА.

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