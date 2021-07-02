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Власти Москвы не планируют выдавать QR-коды после первой прививки

19:20
  • пятница
  • 02 июля 2021

Первый компонент вакцины в Москве получили 2,6 миллиона человек

Столичные власти не планируют выдавать "временные" QR-коды для посещения ресторанов и массовых мероприятий после первой прививки от коронавируса. Код можно будет получить только после вакцинации вторым компонентом, сообщили в пресс- службе департамента информационных технологий.
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"Действующей редакцией указа мэра Москвы предусмотрено получение QR-кодов только после прохождения полной вакцинации двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ", - заявили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что QR-код также могут получить переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо сдавшие отрицательный ПЦР-тест. Код сразу становится доступен пользователю после внесения результата ПЦР-теста в ЕМИАС, передает ТАСС. Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что первый компонент вакцины в Москве получили 2,6 миллиона человек.

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