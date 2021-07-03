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В России выявлено более 24 тысяч новых случаев коронавируса

11:33
  • суббота
  • 03 июля 2021

Власти не собираются вводить локдаун

За сутки в России зафиксировано 24 439 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 585 799 человек с COVID-19, умерло 137 262 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 7 446 больных, всего в столице 1 380 151 инфицированный, скончались 22 784 пациента. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В столице уровень заболеваемости коронавирусом выше, чем в среднем по стране, примерно втрое. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ситуацию в Петербурге он назвал достаточно печальной. При этом, по словам Пескова, в Кремле пока не обсуждают возможность введения в стране локдауна.

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