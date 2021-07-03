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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 5 тысяч человек

11:39
  • суббота
  • 03 июля 2021

Больных ОРВИ приравняли к заразившимся COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 869 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 176 793.
Власти: в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как COVID-19

Больных ОРВИ в Москве приравняли к заражённым коронавирусом. Они обязаны находиться на самоизоляции до получения результатов теста.  Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным на 3 июля, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 585 799 пациентам, умерли с начала пандемии 137 262 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 380 15, в мире более 183 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло почти четыре миллиона человек.

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