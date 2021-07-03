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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 183 миллионов

12:06
  • суббота
  • 03 июля 2021

Турция сняла ограничения на въезд россиян

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 183 миллиона, скончались от осложнений болезни более 3,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил чуть менее трёх миллионов.
России предрекли рост заболеваемости коронавирусом

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 600 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 30,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 18,6 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,4 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Турция разрешила въезд без ПЦР-тестов россиянам, привившимся любой вакциной, применяемой в России. В остальных случаях для въезда в Турцию потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов перед вылетом.

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