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"Вектор" сообщил о поставке 750 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"

20:03
  • пятница
  • 02 июля 2021

Препарат закончился в прививочных пунктах столицы

Центр "Вектор" и его партнеры произвели более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Очередная отгрузка препарата намечена на ближайшие дни.
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"Центр "Вектор" и его индустриальными партнерами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз", - сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

В центре уточнили, что в начале следующей недели ожидается очередная отгрузка препарата в объеме 750 тысяч доз. На днях стало известно, что в столичных прививочных пунктах закончилась разработанная "Вектором" вакцина "ЭпиВакКорона". Причина – рост числа записывающихся на вакцинацию, передает "Интерфакс".

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