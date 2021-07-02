Путин обсудил с Макроном возвращение ЕС к нормальному диалогу с Россией

Разговор состоялся по инициативе французской стороны

Перспективы возобновления нормального диалога ЕС и России обсудили по телефону Владимир путин и Эммануэль Макрон. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты России и Франции обсудили также ситуацию вокруг Украины, обстановку в Ливии и Нагорном Карабахе. Путин обратил внимание Макрона на востребованность подключения европейских партнеров к решению гуманитарных проблем в Карабахе. Кроме того, Владимир Путин рассказал Эммануэлю Макрону об основных итогах встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоялась недавно в Женеве.

Президенты России и Франции уделили особое внимание проблемам стабильности на Европейском континенте. Подчеркнуто, что достигнутые лидерами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о совместной работе по формированию новой архитектуры безопасности в Европе сохраняют свою актуальность.

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