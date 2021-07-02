Лукашенко рассказал о попытке теракта на узле связи ВМФ России

Президент Белоруссии заявил о "масштабном терроре" внутри страны

"Спящие" террористические ячейки – так называемые отряды самообороны, вскрытые спецслужбами Белоруссии – пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости республики.

Лукашенко напомнил, что недавно в СМИ появлялись сообщения о некоем происшествии в указанном районе, однако детали не раскрывались. Позже белорусский лидер обсудил этот инцидент в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По данным президента Белоруссии, координаторами "спящих" террористических ячеек выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Лукашенко пообещал после окончания антитеррористических мероприятий предъявить претензии – причем не по линии МИДа, а напрямую канцлеру ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram