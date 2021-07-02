Молодежь предупредили об опасности новых штаммов коронавируса

Прививаться рекомендуют всем, кто достиг 18 лет

Молодые люди стали более уязвимыми для коронавируса из-за появления новых штаммов. Изменилась клиническая картина болезни, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина.

"Изменилась и клиническая картина, и теперь коронавирус опасен для людей молодых. Клиническая картина утяжелилась, появляются осложнения, возникает одышка, поражаются легкие, все это быстро прогрессирует", - заявила Драпкина журналистам.

Врач рекомендует всем, кто достиг 18 лет, прививаться от коронавируса. Драпкина пояснила, что на сегодняшний день нет окончательных данных о том, какой уровень антител к коронавирусу защищает на 100%. Так что прививаться стоит вне зависимости от результатов теста, передает ТАСС.

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