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Молодежь предупредили об опасности новых штаммов коронавируса

21:33
  • пятница
  • 02 июля 2021

Прививаться рекомендуют всем, кто достиг 18 лет

Молодые люди стали более уязвимыми для коронавируса из-за появления новых штаммов. Изменилась клиническая картина болезни, сообщила  главный внештатный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина.
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"Изменилась и клиническая картина, и теперь коронавирус опасен для людей молодых. Клиническая картина утяжелилась, появляются осложнения, возникает одышка, поражаются легкие, все это быстро прогрессирует", - заявила Драпкина журналистам.

Врач рекомендует всем, кто достиг 18 лет, прививаться от коронавируса. Драпкина пояснила, что на сегодняшний день нет окончательных данных о том, какой уровень антител к коронавирусу защищает на 100%. Так что прививаться стоит вне зависимости от результатов теста, передает ТАСС.

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