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Голикова скорректировала правила властей Кубани по приему туристов

21:48
  • пятница
  • 02 июля 2021

Привиться можно будет на месте

Правительство договорилось с властями Краснодарского края о смягчении правил примеа туристов, которые должны начать действовать с 1 августа. Не прошедшим вакцинацию отдыхающим не будет отказано в размещении - они смогут получить прививку на месте, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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"Те граждане, которые не вакцинированы, - властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края", - сказала Голикова журналистам.

Вице-премьер напомнила, что привитые граждане должны иметь при себе сертификат о вакцинации. Примут отели и гостиницы также имеющих медицинский отвод от прививки – им достаточно будет предоставить результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов, передает ТАСС.

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