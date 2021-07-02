Локализована утечка хлора после аварии в Ижевске

Превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано

Специалисты МЧС локализовали аварию на станцию подъема воды в Ижевске. Утечка хлора приостановлена, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В настоящий момент авария локализована, утечка приостановлена. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Силами Роспотребнадзора и МЧС сделали только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме", - написал Бречалов в Instagram.

В региональном главке МЧС также сообщили, что замеры не подтвердили превышения ПДК вредных веществ после выброса хлора. В ведомстве напомнили, что сообщение об аварии и выбросе хлора на станции подъема воды по адресу улица Песочная, 9а, поступило в 19.48 мск. Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация не требуется, передает РИА Новости.

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