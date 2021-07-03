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Российский военный корабль идёт на помощь украинскому судну с рыбаками

10:03
  • суббота
  • 03 июля 2021

У траулера отказал двигатель

В Чёрном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. У него отказал двигатель, капитан принял решение лечь в дрейф.
В Керченском проливе после взрыва на борту терпит бедствие российский танкер

На помощь украинцам идёт российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Украинское судно подало сигнал бедствия в 01:27 по московскому времени. На борту находятся четыре человека. Корабль полностью обесточен.

 

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