Российский военный корабль идёт на помощь украинскому судну с рыбаками

У траулера отказал двигатель
В Чёрном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. У него отказал двигатель, капитан принял решение лечь в дрейф.
На помощь украинцам идёт российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Украинское судно подало сигнал бедствия в 01:27 по московскому времени. На борту находятся четыре человека. Корабль полностью обесточен.
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