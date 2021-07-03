Российский военный корабль идёт на помощь украинскому судну с рыбаками

У траулера отказал двигатель

В Чёрном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. У него отказал двигатель, капитан принял решение лечь в дрейф.

На помощь украинцам идёт российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Украинское судно подало сигнал бедствия в 01:27 по московскому времени. На борту находятся четыре человека. Корабль полностью обесточен.

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