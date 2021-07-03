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Россия запретила ввоз украинских продуктов

10:48
  • суббота
  • 03 июля 2021

В чёрный список попал сахар

В Россию запрещён ввоз некоторых продовольственных товаров с Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Запрет касается произведённых на Украине продуктов и перемещаемых через её территорию. В чёрный список попали, в частности, сахар, макароны, кетчуп, мороженое и сладкие воды, ячмень.

Помимо продовольственных товаров под запрет попали некоторые виды лесоматериалов, ящики, коробки и другая упаковочная тара из древесины.

 

 

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