Россия запретила ввоз украинских продуктов

В чёрный список попал сахар

В Россию запрещён ввоз некоторых продовольственных товаров с Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет касается произведённых на Украине продуктов и перемещаемых через её территорию. В чёрный список попали, в частности, сахар, макароны, кетчуп, мороженое и сладкие воды, ячмень.

Помимо продовольственных товаров под запрет попали некоторые виды лесоматериалов, ящики, коробки и другая упаковочная тара из древесины.

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