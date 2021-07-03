В пригороде Нальчика ликвидирована группа боевиков

В городе действует режим КТО
Силовики уничтожили в пригороде Нальчика группу из пяти боевиков. Гражданские лица не пострадали, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Ранее сообщалось, что ФСБ ввела на территории Нальчика режим контртеррористической операции (КТО). Особый правовой режим введён в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму" с 03:15 03 июля.
Во время действия режима КТО в городе усилили охрану общественного порядка и ввели контроль телефонных переговоров.
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