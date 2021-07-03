В пригороде Нальчика ликвидирована группа боевиков

В городе действует режим КТО

Силовики уничтожили в пригороде Нальчика группу из пяти боевиков. Гражданские лица не пострадали, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Ранее сообщалось, что ФСБ ввела на территории Нальчика режим контртеррористической операции (КТО). Особый правовой режим введён в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму" с 03:15 03 июля.

Во время действия режима КТО в городе усилили охрану общественного порядка и ввели контроль телефонных переговоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram