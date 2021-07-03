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В пригороде Нальчика ликвидирована группа боевиков

10:23
  • суббота
  • 03 июля 2021

В городе действует режим КТО

Силовики уничтожили в пригороде Нальчика группу из пяти боевиков. Гражданские лица не пострадали, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
В Советском районе Махачкалы ввели режим КТО

Ранее сообщалось, что ФСБ ввела на территории Нальчика режим контртеррористической операции (КТО). Особый правовой режим введён в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму" с 03:15 03 июля.

Во время действия режима КТО в городе усилили охрану общественного порядка и ввели контроль телефонных переговоров.

 

 

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