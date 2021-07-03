Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса

Прививку нужно делать каждые полгода

Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации о вакцинации от коронавируса. Они касаются и тех, кто уже перенёс заболевание. Прививку следует делать через полгода после выздоровления. Документ одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Опыт последних недель показывает - новый коронавирус крайне опасен для молодых. Кто-то понимает, что привиться необходимо, но боится осложнений на репродуктивную систему. Врачи говорят - глупости. Препараты не содержат живой вирус. А, вот если заразиться, то осложнения на репродуктивную функцию, как и на любую другую, могут быть крайне тяжёлыми, сообщает "ТВ Центр".

Иммунитет у тех, кто делает прививки впервые или пришёл на ревакцинацию, вырабатывается в течении 42 дней. И что ещё очень важно, говорят вирусологи, российские вакцины способны защищать организм от мутирующих штаммов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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