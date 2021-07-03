ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Борису Джонсону досталось за внешний вид на встрече с Меркель

12:44
  • суббота
  • 03 июля 2021

Премьер Британии не подготовился к переговорам

Выстраивание отношений с Россией и Китаем стала одной из главных тем переговоров премьера Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Она в последний раз посетила Лондон в статусе главы правительства ФРГ. Диалог о будущем Европы получился насыщенным. Однако в отличие от Меркель, Джонсон, судя по всему, почти не готовился к встрече. Пользователи Сети раскритиковали премьера за внешний вид, отметив, что "у Лондона дела плохи".
Байден обсудил с Джонсоном Россию

"Мог бы и подготовиться" – иронизируют интернет-пользователи. Ведь для фрау Меркель это – последний визит в Лондон в статусе канцлера. За 16 лет её пребывания в должности в Лондоне сменилось пять премьеров, не говоря уже о громком разводе Великобритании и ЕС. Официально, правда, ключевая тема прощального визита – борьба с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

Сборная Германии впервые за 55 лет проиграла англичанам на чемпионате Европы. Но не это волнует немецкого канцлера, а заполняемость стадионов. Так, матч на стадионе Уэмбли смогут посетить 60 тысяч болельщиков и это на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Берлин и Лондон готовы подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве. Экономика, здесь играет, конечно, весомую роль. Но, куда важнее политика. О России Меркель и Джонсон говорили уже без телекамер. Договариваться с соседями по ЕС всё труднее – ряд стран, причём не самых влиятельных, например, не поддержали идею канцлера провести европейский саммит с Россией. В то время как Берлин настроен на конструктивный диалог и сотрудничество. Проект "Северный поток – 2" -  тому прямое доказательство.

От Лондона, согласно, подписанной декларации о сотрудничестве в области внешней политики и безопасности тоже нужны предсказуемость и стабильность. Такую систему взаимоотношений эксперты уже назвали политическим наследством уходящего канцлера.

Меркель – первый за 24 года иностранный лидер, выступающий перед кабинетом министров Великобритании. Последний раз такой чести удостоился Билл Клинтон в 1997 году. Впрочем, всё это – скорее, жест доброй воли. Договариваться Лондону всё равно придётся с приемником фрау Меркель. Осенью после выборов в Бундестаг "последний мужчина Европы", как называют канцлерин журналисты, уходит из большой политики.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель и Борис Джонсон
Ангела Меркель и Борис Джонсон
Елизавета II и Ангела Меркель
Елизавета II и Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.