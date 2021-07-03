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Портал в ад: горит Мексиканский залив (видео)

12:21
  • суббота
  • 03 июля 2021

Пожар возник на месторождении газа в море

Огненная воронка посреди океана. В Мексиканском заливе вспыхнул пожар на участке подводного трубопровода. ЧП произошло недалеко от одного из крупнейших в Мексике месторождений углеводородов. Огонь тушили пять часов. Экологи вновь заговорили об опасности добычи ископаемого топлива.
Шторм "Катя" в Мексиканском заливе стал ураганом

Кипящая вода и огонь, вырывающийся из глубин океана. Апокалиптичная картина. Ассоциации напрашиваются сами собой. Адское пламя и портал в преисподнюю - так окрестили эти кадры пользователи интернета. Ещё одно популярное название - глаз огня.

Всего 400 метров отделяют огненную воронку от платформы. ЧП произошло на участке подводного трубопровода на глубине около восьмидесяти метров в пять часов утра по местному времени. Обошлось без жертв и пострадавших. Даже эвакуация не потребовалась. В пресс-службе государственной нефтедобывающей компании Мексики причиной инцидента назвали утечку газа, сообщает "ТВ Центр".

К месту аварии прислали три танкера. Несколько часов они пытались потушить пылающий океан, чтобы не позволить огню добраться до платформы с людьми.

Самая масштабная катастрофа в Мексиканском заливе случилась в 2010 году, когда после взрыва и пожара у берегов США затонула платформа американской нефтяной компании. Огонь тушили 36 часов. Утечка нефти привела к экологической катастрофе. Природоохранные организации выясняют, какой урон нанесён океанской флоре и фауне в этот раз. И снова предлагают остановить добычу на побережье.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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