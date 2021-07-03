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Мощный оползень накрыл японский город Атами

13:15
  • суббота
  • 03 июля 2021

Есть пострадавшие

Разрушительный оползень сошёл в центральной части Японии. Сильно пострадал город Атами. Мощный поток из воды, глины и камней сносил постройки и металлические конструкции.
Оползень снес в море рыбацкий поселок (видео)

Разрушены жилые дома. Неизвестна судьба как минимум 20 человек. Ведутся поисково-спасательные работы. В районе бедствия уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. Власти префектуры объявили эвакуацию для более чем 35 тысяч человек.

В городском музее искусств развернули центр временного пребывания. При правительстве Японии создан экстренный штаб, сообщает "ТВ Центр".

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