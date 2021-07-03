Госавтоинспекция отмечает 85-летний юбилей

В рядах ГИБДД служат более 80 тысяч россяин

3 июля сотрудники ГИБДД вышли на работу в парадной форме. Служба отмечает 85 лет со дня образования. Сейчас в рядах Госавтоинспекции служат более 83 тысяч человек, которые контролируют порядок на дорогах страны, тем самым, защищая жизнь и здоровье как водителей, так и пешеходов.

Работа в ГИБДД - тяжёлая. Это и риск, и ненормированный график, и отсутствие элементарного комфорта. На посту инспекторы в любую погоду: будь то крепкий и суровый минус или же тропическая жара.

​У каждого сотрудника историй - с чем приходилось сталкиваться по долгу службы - хватит не на одну книгу. И колёса помогали менять и людей спасать. И даже в погонях приходилось не раз участвовать.

​Человек в форме должен быть проницателен. Иначе как разобраться - кто зачинщик дорожного конфликта. Или какому автомобилю нужна более тщательная проверка.

О буднях сотрудников ГИБДД – смотрите репортаж ​Александры Сергомасовой.

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