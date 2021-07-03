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Москва вошла в топ-5 городов по качеству жизни

11:29
  • суббота
  • 03 июля 2021

На первом месте - Нью-Йорк

Москва вошла в топ-5 мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Андрей Бочкарёв.
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Столица заняла в рейтинге третье место, уступив позиции Нью-Йорку и Лондону. "Это, конечно, результат работы правительства Москвы не только в части строительства, но во всех сферах - здравоохранении, образовании, благоустройстве территорий, создании систем безопасности", - сказал Бочкарёв.

При составлении рейтинга учитывались мнения не только экспертов в сфере урбанистики, но и жителей городов. Было проанализировано три миллиона ответов. В опросах приняли участие 25 тысяч жителей 16 городов мира.

В последние годы в Москве проводится большая работа по улучшению транспортной доступности, строятся новые линии метро, автодороги, социальные объекты, обустраиваются парки и зелёные зоны.

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