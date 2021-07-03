ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похудевший муж Заворотнюк появился на публике после долгого перерыва

17:16
  • суббота
  • 03 июля 2021

Пётр Чернышёв выглядит неважно

Петр Чернышёв появился на публике после долгого перерыва. Он вышел на лёд обновлённого шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Фигуристка опубликовала у себя в соцсети фото своего коллеги, увидев которое, подписчики пришли в ужас.
Состояние онкобольной Заворотнюк ухудшилось

"Больно на него смотреть", - пишут пользователи. Многие обратили внимание на то, что Пётр выглядит уставшим и обессилевшим. Видимо, сказываются проблемы в семье и постоянная забота о тяжелобольной жене.

Около двух лет назад у супруги Чернышёва - актрисы Анастасии Заворотнюк - диагностировали рак мозга. Родные тщательно оберегают семью от внимания прессы и общественности и не говорят ни о диагнозе, ни о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв
Пётр Чернышёв
Пётр Чернышёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.