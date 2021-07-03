Похудевший муж Заворотнюк появился на публике после долгого перерыва

Пётр Чернышёв выглядит неважно

Петр Чернышёв появился на публике после долгого перерыва. Он вышел на лёд обновлённого шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Фигуристка опубликовала у себя в соцсети фото своего коллеги, увидев которое, подписчики пришли в ужас.

"Больно на него смотреть", - пишут пользователи. Многие обратили внимание на то, что Пётр выглядит уставшим и обессилевшим. Видимо, сказываются проблемы в семье и постоянная забота о тяжелобольной жене.

Около двух лет назад у супруги Чернышёва - актрисы Анастасии Заворотнюк - диагностировали рак мозга. Родные тщательно оберегают семью от внимания прессы и общественности и не говорят ни о диагнозе, ни о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня".

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