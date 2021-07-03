Виктор Салтыков сравнил вокальные данные Бузовой и Пугачёвой

Музыкант не в восторге от пения телеведущей

Про Ольгу Бузову сейчас не говорит только ленивый. Многие звёзды шоу-бизнеса, комментируя её поступки, успехи, личную жизнь, театральную карьеру, сами того не осознавая, подогревают интерес к персоне экс-ведущей "Дома-2".

Вот и поп-исполнитель из 90-х Виктор Салтыков решил высказаться по поводу вокальных и иных данных Бузовой. Он не в восторге от певицы, особенно от её концертной деятельности.

"Бузовой никогда не стать Пугачёвой. Потому что Пугачёва - великая певица, отличный вокалист. Да, даже самые простые песни Аллы Борисовны вроде "Мадам Брошкиной" Бузова никогда не споёт. Я считаю, что это позор нашей страны. Что люди, которые не умеют петь, почему-то это делают", - сказал Салтыков в интервью YouTube-шоу "Антонимы".

Виктору Салтыкову 63 года. Он был популярен в 80-90-е годы прошлого века. Выступал в составе групп "Форум" и "Электроклуб", позже сделал сольную карьеру.

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