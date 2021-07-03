Россия помогла провести обмен пленными в Сирии

Люди вернулись к нормальной жизни

В Сирии прошёл обмен пленными. По пять человек были переданы представителям сирийской армии и членам незаконных вооруженных формирований.

Это стало возможным при участии России и Турции при согласовании всех действий с сирийским правительством. И это первый случай за долгое время, когда удалось договориться о мирном возвращении людей. Некоторые из освобожденных не видели близких уже пять лет.

Смотрите репортаж Павла Прокопенко из Сирии.

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