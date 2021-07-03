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В Москве строят храм в честь Петра и Февронии

15:40
  • суббота
  • 03 июля 2021

Его возводят в Марьине

В столичном районе Марьино возводится храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
В Москве возобновилось строительство храма в честь Александра Невского

Большое каменное здание рассчитано на 500 прихожан. Его выполнят в традициях новгородской и псковской архитектуры. Сейчас ведутся работы по обустройству подземной части.

Церковь строят в живописном районе Москвы вблизи природного заказника и реки. Также рядом расположены жилые дома и станция метро, сообщает "ТВ Центр".

 

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