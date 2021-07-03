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"Коммунисты России" подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму

15:13
  • суббота
  • 03 июля 2021

В документах - 400 фамилий

Партия "Коммунисты России" подала в Центризбирком документы для заверения кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму. Представители объединения во главе с председателем Максимом Сурайкиным передали членам комиссии несколько коробок с партийными списками.
ЦИК утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

Своих кандидатов "Коммунисты России" ранее утвердили на предвыборном съезде. В документах - 400 фамилий. В общефедеральную часть списка вошли 15 человек.

Как уточнил Сурайкин, кандидаты по одномандатным округам будут выдвинуты позже. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

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