"Коммунисты России" подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму

В документах - 400 фамилий
Партия "Коммунисты России" подала в Центризбирком документы для заверения кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму. Представители объединения во главе с председателем Максимом Сурайкиным передали членам комиссии несколько коробок с партийными списками.
Своих кандидатов "Коммунисты России" ранее утвердили на предвыборном съезде. В документах - 400 фамилий. В общефедеральную часть списка вошли 15 человек.
Как уточнил Сурайкин, кандидаты по одномандатным округам будут выдвинуты позже. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: