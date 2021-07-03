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Волонтёры познакомили люблинцев с проектом благоустройства двора на Головачёва

13:38
  • суббота
  • 03 июля 2021

Там появится спортивная площадка

Жителям столичного района Люблино представили проект благоустройства территории на улице Головачёва. Это сделали волонтёры команды депутата Госдумы Петра Толстого.
Жители Выхино-Жулебино попросили Петра Толстого возродить ярмарку в районе

Некоторое время назад жители трёх домов по этой улице попросили Толстого помочь с решением вопроса об обустройстве территории, на которой находятся заброшенные гаражные боксы.

В проекте благоустройства предусмотрен снос гаражей Во время встречи с жителями Люблино Толстой отмечал, что переустройство дворовой территории необходимо выполнить качественно и оперативно.

На месте заброшенных строений появится площадка для молодёжи со спортивной зоной. Завершить работы во дворе на улице Головачёва планируется уже этим летом.

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