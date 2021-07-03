Волонтёры познакомили люблинцев с проектом благоустройства двора на Головачёва

Там появится спортивная площадка

Жителям столичного района Люблино представили проект благоустройства территории на улице Головачёва. Это сделали волонтёры команды депутата Госдумы Петра Толстого.

Некоторое время назад жители трёх домов по этой улице попросили Толстого помочь с решением вопроса об обустройстве территории, на которой находятся заброшенные гаражные боксы.

В проекте благоустройства предусмотрен снос гаражей Во время встречи с жителями Люблино Толстой отмечал, что переустройство дворовой территории необходимо выполнить качественно и оперативно.

На месте заброшенных строений появится площадка для молодёжи со спортивной зоной. Завершить работы во дворе на улице Головачёва планируется уже этим летом.

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