Путин утвердил стратегию национальной безопасности России

В документе говорится об угрозах и способах защиты от них

Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Это - базовый документ стратегического планирования. Он определяет национальные интересы и приоритеты России для укрепления национальной безопасности и развития страны.

В нём, в частности, говорится, что против нашей страны проводится целенаправленная политика сдерживания. На этом фоне Россия будет постепенно сокращать использование доллара и обеспечит производство отечественных вакцин.

Среди глобальных угроз в документе упоминаются планы США по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в стратегии нацбезопасности говорится об угрозах утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов, с которыми столкнулось человечество. В связи с этим Россия будет и дальше защищать свои традиционные духовно-нравственных ценности, оберегать культуру и историческую память.

Среди внешнеполитических приоритетов называется стратегическое сотрудничество с Китаем и Индией. Экономическую безопасность страны должен обеспечить постепенный отказ от использования американского доллара.

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