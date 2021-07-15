Умер Пётр Мамонов

Ему было 70 лет

Умер рок-музыкант, актёр и поэт Пётр Мамонов. Об этом сообщила ТАСС его жена. Ему было 70 лет. Создатель культовой группы "Звуки Му" не справился с коронавирусом. Несколько дней назад он попал в реанимацию с обширным поражением лёгких и был подключён к аппарату ИВЛ.

Мамонов родился в Москве. С детства он проявил яркие артистические способности - любил танцевать, охотно исполнял шейк, рок-н-ролл, твист, уже в школьные годы демонстрировал невероятную пластику.

В 80-х годах он создал группу "Звуки Му", потом освоил актёрское мастерство. Пётр Мамонов запомнился зрителям игрой в фильмах "Игла," "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Пепел".

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