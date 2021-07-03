Украина готовит провокацию против российских кораблей в Чёрном море

Военные уже провели учения

Украина готовит масштабную провокацию в Керченском проливе. По утверждению издания Defense Express, украинские военные могут открыть огонь на поражение по российским кораблям, которые в Киеве воспринимают как угрозу своим судам при проходе под Крымским мостом.

В публикации упоминаются и предполагаемые цели - противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" и скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 "БК-16". Их могут атаковать как с моря, так и с воздуха.

Агентство напоминает, что украинские военные уже готовились к атакам на корабли условного противника. В апреле 2021 года вертолёты проводили учения по поражению надводных целей авиационными бомбами, а в июне с их же участием была отработана атака на десантные корабли.

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