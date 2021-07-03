В Южном округе прошёл семейный конкурс по моделированию фигур из шаров

Его организовал Евгений Нифантьев

В Южном округе столицы прошёл семейный мастер-класс по моделированию фигур из воздушных шаров. Его организовал член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

На занятиях инструктор учил детей и их родителей надувать шары ручным насосом, а потом крутить из них различные фигуры. Мастер-класс плавно перешёл в семейный конкурс, рассказал Нифантьев.

"Это умение пригодится и детям, и родителям. Такая активность не просто украсит домашний детский праздник, а станет ярким воспоминанием детства", – сказал он.

Нифантьев указал на роль родителей в помощи детям интересно и с пользой проводить время, свободное от уроков и домашних дел. Различные идеи проведения семейного досуга можно почерпнуть в специальном пособии-подсказке для родителей "Вернём детей из соцсетей", которое издал член Общественной палаты.

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