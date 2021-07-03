Школа проектных технологий презентовала первые проекты для Москвы

Они должны улучшить жизнь в городе

В Москве представили первые инициативы Школы проектных технологий. Презентация прошла в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" с участием депутатов Госдумы, Мосгордумы и столичной мэрии.

Проекты призваны улучшить качество жизни москвичей. Как рассказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, уже по первым 12-ти проектам понятно, что это креативные идеи.

"У Школы проектных технологий есть все возможности и ресурсы для развития проектов. Но для того, чтобы рассчитывать на эту поддержку, необходимо качественно проработать каждую идею, создать из сырого замысла четкий пошаговый план, точно рассчитанный по срокам и этапам", - отметил парламентарий.

Среди проектов есть такие, как зеркала безопасности в подземных переходах, преобразование карты "Москвёнок" в браслет с функцией оповещения родителей о входе и выходе ребёнка из школы.

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