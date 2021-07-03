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Собянин: В Москве ежедневно вакцинируются 60-70 тысяч человек

16:51
  • суббота
  • 03 июля 2021

Темпы наращиваются

Ежедневно вакцину от коронавируса в Москве получают 60-70 тысяч человек. Об этом мэр Сергей Собянин написал на своём сайте.
Где пройти ревакцинацию от коронавируса в Москве

По его словам, вакцинация в столице набрала хорошие обороты, а медработники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 миллиона человек.

В столице также проходит вакцинация трудовых мигрантов. За счёт этого число ежедневных прививок также растёт. Мэр поблагодарил всех, кто небезразлично относится к своему здоровью и здоровью окружающих.

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