Московские предприятия получат гранты за вакцинацию сотрудников

Их освободят от уплаты налогов

Первые 100 предприятий столицы, вакцинировавших 60% сотрудников, получат городские гранты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своём сайте.

Он поблагодарил столичных бизнесменов за вклад в прививочную кампанию. "О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1 500 городских предприятий", - сообщил мэр.

Гранты для тех, кто первыми отчитается о привитых сотрудниках, составят льготу 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев. Эта сумма не будет превышать пяти миллионов рублей.

Кроме того, рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Сергей Собянин также сообщил, что ежедневно в Москве прививаются 60-70 тысяч человек. Кампания по вакцинации набирает обороты, констатировал мэр.

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