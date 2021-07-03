В Кабардино-Балкарии упала в пропасть машина с журналисткой

Женщина погибла

Следственный комитет начал проверку в связи гибелью туристки в Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, трагедия произошла в Эльбрусском районе. В ущелье Адыр-Су с подъёмного механизма для автомобилей сорвалась легковая иномарка.

Как утверждают очевидцы, платформа уже начала набирать высоту, когда занимавшая её машина внезапно пришла в движение. В салоне находилась 48-летняя журналистка Наталия Мхоян, жительница Ставрополья. Она скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В результате предварительного осмотра спасатели не выявили повреждений целостности конструкций подъёмника, сообщает "ТВ Центр".

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