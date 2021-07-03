В подмосковных парках и музеях откроют дополнительные пункты вакцинации

Они начнут работу 4 июля

С 4 июля в парках и музеях Подмосковья будут работать дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьёва.

Власти отметили рост числа желающих сделать прививку и решили открыть в самых популярных подмосковных парках дополнительные пункты вакцинации. В них можно будет сделать прививку без предварительной записи.

Медицинские бригады будут работать в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны и Ленинского городского округа, а также в музеях-заповедниках Чехова "Мелихово" и "Горки Ленинские".

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